Chi nasce tondo non può morire quadrato, recita il proverbio. All’inizio della pandemia, l’UEFA sembrava posseduta dallo spirito di Guido Nicheli. «Negare, negare sempre» spiegava il Dogui nel seminale Vacanze di Natale 83, nonostante fosse appena stato pizzicato con le mani nella marmellata. Lo stesso ha fatto Aleksander Ceferin. L’emergenza aveva già messo in ginocchio svariati Paesi e diverse Federazioni chiedevano, a gran voce, quantomeno di affrontare la questione. Eppure, il presidente ha insistito con una narrazione tutta sua. Lontana, lontanissima dalla realtà e finanche irrispettosa. Della serie: l’Europeo si farà, come da programma, e questo coronavirus è soltanto un problemuccio. Uno dei tanti cui, puntualmente, è confrontata la grande famiglia del calcio continentale. Guai, poi,...