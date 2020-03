Non è vero che siamo in guerra. Bisogna stare attenti a quali parole si usano e a come le si usano. Massimamente in situazioni di emergenza come l’attuale. Ci vuole un supplemento di saggezza anche nello sfogliare, ciascuno di noi, il nostro personalissimo dizionario. In guerra l’uomo uccide l’uomo. Nella pandemia fa l’esatto contrario: l’uomo salva l’uomo. In guerra domina l’odio, in una situazione come questa dovrebbe regnare l’altruismo. Che non è una parola gonfia di retorica né vuota di pregnanza civica. È al contrario la parola del momento. Altruismo vuol dire fare ciò che riduce il rischio di far male agli altri. L’opposto di ciò che si fa in guerra, quando si fa tutto ciò che può far male all’altro, al nemico. Qui e oggi, al di fuori della stupidità, non ci sono nemici da combattere....