L’editore Dadò ha pubblicato un interessante libro con i principali discorsi di Flavio Cotti e un’introduzione dello storico Altermatt. Mi sono tornate vivide alla memoria le figure dei tre ticinesi assunti alla carica di consigliere federale che ho avuto il privilegio di conoscere: Giuseppe Lepori, Nello Celio, Flavio Cotti. Giuseppe Lepori: vasta cultura umanistica, rigore, profondo rispetto per la dignità della magistratura. L’ho conosciuto da studente, ero allora dirigente del movimento dei giovani conservatori, e nei mesi estivi collaboravo al segretariato del partito e al Popolo e Libertà. Mi rivolgevo a Giuseppe Lepori, presidente del partito, che mi dedicava del tempo per ficcarmi in zucca un po’ di teoria politica. Quel tempo che odiava sciupare in banalità, era infatti proverbiale...