Le ondate emotive e planetarie vanno e vengono, i problemi restano. Dove sarà ora per esempio Greta Thunberg? Eppure la salute fisica del pianeta e la sfida del clima restano urgenze vive. E così si è alzata e si abbasserà la possente ondata emotiva anti razzista dopo le odiose violenze, anche assassine, di poliziotti bianchi su neri inermi. Ma l’antica cicatrice nordamericana (ci fu la schiavitù orrenda, ci fu una guerra civile) non si saturerà per lungo tempo ancora, anche se passi da gigante sono stati compiuti (un presidente nero è arrivato alla Casa Bianca, e molto altro ancora). Il «peccato originale» di una odiosa discriminazione che risale a una tragedia gigantesca non cesserà di farsi sentire, anche se la questione razziale è diventata oggi soprattutto sociale, un fattore di emarginazione...