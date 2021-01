L’Italia celebra quest’anno due ricorrenze importanti, una politica e l’altra culturale, che in forme diverse riguardano anche noi. Due celebrazioni che dovrebbero indurre gli italiani anche a riflessioni sui grandi mutamenti sociali che hanno fatto la storia di una nazione e irradiato alcuni suoi forti valori in parte oggi un po’ dimenticati. Nel 1861 l’Italia ritrovò un’unità che non aveva dall’Impero romano e nel 1321 con la scomparsa di Dante Alighieri veniva siglata l’uniformità di una lingua, pervasa da altre forme linguistiche ma sopraelevata. Dante era stato il primo simbolo di un’unità che si realizzò politicamente soltanto con il Risorgimento, per il quale quasi tutta la nazione aveva lottato con sofferenze e sacrifici, lasciando nell’albo della storia figure eroiche e esempi di idealismo...