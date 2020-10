La Città di Bellinzona ha diramato l’altro ieri in serata un comunicato stampa in relazione al procedimento penale aperto a carico di alcuni dirigenti della casa per anziani di Sementina. L’inchiesta, coordinata dal procuratore generale Andrea Pagani e dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti, deve fare luce sui decessi avvenuti nella struttura durante le settimane terribili della pandemia in primavera. In quella casa per anziani ci sono stati più di venti decessi su 80 ospiti. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e violazione della legge federale sulle epidemie. Vale naturalmente il sacrosanto principio della presunzione di innocenza.

Ha sorpreso una frase nel comunicato della Città di Bellinzona: «Le persone sentite hanno collaborato con l’Autorità rispondendo con sollecitudine e completezza...