Sua eccellenza Aleksander Ceferin,la mia ultima lettera ai protagonisti dell’Europeo non poteva che essere per lei, in quanto presidente dell’UEFA. La immagino felice di essere riuscito a portare a termine un torneo sul quale gravavano parecchie incognite, di aver riportato il pubblico negli stadi (a quale prezzo poi si vedrà...), di poter proporre una finale seducente, che catturerà l’attenzione di mezzo mondo. E anche a livello di gioco, quest’Europeo itinerante, che lei ha ereditato malvolentieri, non ha deluso le aspettative. Però... È troppo chiederle se pure lei non è sfiorato dal pensiero che l’Inghilterra possa essere giunta in finale anche grazie al fatto di aver potuto disputare ben 5 delle sue 6 partite a Londra? Se l’Europeo doveva essere itinerante, non era giusto quanto meno suddividere...