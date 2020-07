La brutalità adottata dalla Cina nei confronti di Hong Kong ha all’apparenza qualcosa d’inspiegabile. Un regime che guida una potenza economicamente smisurata, con tassi di crescita che sembrano assicurargli un consenso politico scontato, un regime che ha a sua disposizione degli apparati di controllo sofisticatissimi e insieme un apparato repressivo duro, vasto e collaudatissimo, ritiene necessario, tuttavia, impegnarsi nello spazzare via con le maniere forti la protesta sorta in una sua minuscola appendice territoriale, dove, chissà come, ancora vigevano regole diverse di tolleranza e di libertà. E ritiene ciò tanto necessario dall’essere disposto a pagare l’ovvio prezzo dell’impopolarità che un’azione simile getta sulla sua immagine a livello mondiale. Ma in realtà l’inspiegabile ha una...