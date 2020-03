Qualcuno ha detto in una trasmissione televisiva che ci vorrebbe una quarantena della parola. Non solo tutti in isolamento. Ma soprattutto tutti in silenzio. È impossibile, da quando è arrivata l’emergenza del Covid-19 tutti i mezzi di informazione, parlando quasi esclusivamente di quelli televisivi, continuano a ripetere in modo costante, all’incirca le stesse cose. Puntando su due aspetti: misure, comportamenti e gesti per evitare di raggiungere picchi di contagio drammatici e opinioni di virologi, medici, tecnici sull’argomento. A queste due cose si aggiungono le opinioni dei giornalisti, che spesso risultano ancora più inutili, perché non hanno nulla di più informato o di diverso da quello che si potrebbe dire in qualsiasi salotto di casa, in qualsiasi bar o caffè, in qualsiasi panchina...