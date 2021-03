Una foresta di edifici squadrati. Anonimi. Severi. A Sofia il socialismo reale vive ancora grazie all’architettura. Un’eredità di mattoni e cemento, quella lasciata dalla Repubblica popolare di Bulgaria, capace di opprimere qualsivoglia velleità di rinnovamento. La storia d’altronde non si cancella e, invero, nella capitale non ha impedito il germogliare di alcuni fiori monumentali. La popolazione locale, ad ogni modo, non sembra più avere la forza di curarsene. Sospesa tra un passato ingombrante e un futuro fatto di promesse difficili da mantenere. L’ingresso nell’Unione europea, nel 2007, non ha cambiato granché. Prendete il piano vaccinale. Oggi la Bulgaria chiude la classifica dei 27, con la miseria di 57 somministrazioni per 1.000 abitanti. Solo l’1,15% dei bulgari ha già ricevuto le due...