Tra le armi che non tacciono e l’estenuante situazione di chi si trova costantemente sull’orlo del precipizio, sul conflitto in Ucraina non mancano i tentativi di mediazione internazionale con l’imprevedibile e ferreo Vladimir Putin. Ad offrire i loro buoni uffici si avvicendano due Paesi (Israele e Turchia, accanto ad una Cina che esita), tutti attirati dall’obiettivo di ricavare dalla mediazione un loro tornaconto futuro. Sabato Putin aveva incontrato a Mosca il primo ministro israeliano Naftali Bennett e ieri sia il presidente francese Emmanuel Macron sia quello turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto conversazioni telefoniche con il loro omologo russo. I risultati sono per il momento nulli. Putin continua a ripetere a tutti i suoi interlocutori lo stesso ritornello: «La Russia fermerà l’offensiva...