La settimana scorsa la Banca centrale europea, nell’idea di dare un ulteriore contributo al superamento della recessione causata dalla pandemia, ha preso diversi provvedimenti, tra i quali un ampliamento nella misura di 500 miliardi di euro per il suo programma di acquisto titoli. Poiché già attualmente esiste sovrabbondanza di moneta e i tassi di interesse si aggirano attorno a zero non si vede quali vantaggi possa portare alla congiuntura mezzo bilione di liquidità in più. Secondo chi scrive i problemi del momento sono risolvibili esclusivamente eliminando il coronavirus il più rapidamente possibile e questo risultato, in attesa del vaccino, è raggiungibile solo mediante restrizioni severe e coerenti, non certo con una spizzicatura di regole parziali e tardive. Senza dubbio sarebbero necessari...