Da alcuni giorni a questa parte, quando il crepuscolo sta per incombere, unità della Direzione della protezione dell’ambiente del Canton Vaud, specializzate nella sorveglianza della fauna, si incamminano armati di binocolo e carabina sulle alture del Marchairuz, nel Giura vodese. Scopo della loro missione: abbattere due giovani lupi appartenenti a un branco composto di quattro adulti e cinque lupacchiotti, che dal 2019 si è stabilito nella regione in vicinanza di fattorie che allevano bovini. Una missione estremamente delicata e difficile, quella dei sorveglianti incaricati dell’abbattimento, ai quali va la nostra ammirazione. Essi non possono infatti sbagliare una mossa sia per le condizioni rigorosissime fissate dalle autorità federali a protezione dei lupi, sia per le reazioni emotive che...