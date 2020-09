Vi ricordate quando nel febbraio del 2013 l’allora consigliere nazionale dell’UDC Pierre Rusconi sbroccò per l’abbattimento dell’orso M13 dalle parti di Poschiavo? «Siamo un Paese di merda, mi vergogno di essere svizzero», disse pubblicamente, sorvolando sul patriottismo sbertucciato e sul fatto che M13 non era dei nostri, ma veniva dal Trentino, quindi catalogabile come nefasto effetto della libera circolazione orsina. Gli animali accendono sempre le opposte passioni umane, come ha dimostrato recentemente la vicenda del povero cane Sturn sordo e cieco che abbaiava troppo e che quindi è stato «addormentato», facendo nascere un nuovo fronte degli indignati che avrà sicuramente più successo di quello di Donatello Poggi, e come sta confermando il fuoco incrociato sulla votazione del 27 settembre...