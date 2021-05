Il tono del tweet dell’altro ieri del commissario europeo Diddier Reynders era trionfante: «Fumata bianca! Abbiamo trovato l’accordo sul certificato digitale COVID in tempo di record, per salvaguardare la libertà di movimento dei nostri cittadini». Non gli si può dare torto.

L’intesa siglata a Bruxelles lo scorso 20 maggio non era scontata. C’è voluta una pazienza certosina per mettere d’accordo 27 Paesi, ognuno con le sue strategie, per scovare un passaporto sanitario comune per viaggiare liberamente quest’estate.

Alla fine Parlamento, Stati membri e Commissione europea hanno trovato la pietra filosofale. Dal primo luglio un certificato digitale unico autorizzerà i viaggi in tutta l’Unione europea e nello spazio Schengen. Per aprire le frontiere senza subire la quarantena basterà un codice...