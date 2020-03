Cara amica, non sono così sicuro che apprezzerai tutti questi auguri ma devo dirtelo, ci sono cascato anche io ed eccomi qui a cercare di mettere insieme le parole giuste per una come te che di parole non ne sbaglia una. Telegrafica, rassicurante, mai banale, stupenda. Ricordo quando, una notte di molti anni fa, ricevetti una tua chiamata «Ciao Matteo sono la mamma della Bene» e ci misi un po’ a capire che mamma+Bene = Mina: subito scattò la scintilla, quella che riescono ad accendere le persone speciali come te. Come può un gigante far sentire a suo agio un piccoletto? Tutti dovrebbero chiederlo a te, che con la tua sicurezza sai dove piazzare i consigli, misurare le valutazioni ed esprimerle senza timore. Una guida, una riscoperta continua, una gioia. Mina, la signora Mazzini compie oggi...