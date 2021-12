Lo scorso sabato avevamo parlato dell’Ignazio rosso, il Merlot venduto dal Partito liberale radicale ticinese in onore del consigliere federale Cassis, presidente della Confederazione nel 2022. Un amico che se ne intende è venuto al porto comunale mentre stavamo pulendo il battellino per dirci che «l’Ignazio rosso è un vinaccio andato subito a ramengo, molto meglio il vostro Barbera fatto col mulo». La cosa mette un po’ a disagio, perché il nostro mulo non vuole mischiarsi con faccende politiche e perché in fondo il vino è un prodotto vivo che può virare al peggio anche se il vignaiuolo ha dato il meglio di sé. Forse c’è anche un problema con i vini di partito. Anni fa Tuto Rossi, che è stato uomo di sinistra prima di convertirsi alla destra, spiegò certe sparate che partivano dai raduni socialisti...