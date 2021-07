C’è fermento nel settore della previdenza vecchiaia, dove già si sta lavorando alla riforma del primo e del secondo pilastro. A fine maggio l’Unione sindacale svizzera ha depositato le firme per un’iniziativa popolare che chiede l’introduzione di una 13. AVS. Oggi i Giovani liberali-radicali svizzeri presentano l’iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile», che va in tutt’altra direzione: l’obiettivo è di portare l’età pensionabile di riferimento a 66 anni per tutti entro il 2032, per poi collegarla alla speranza di vita. Con la 13. AVS, la sinistra torna alla carica per cercare di spostare il reddito della pensione sul primo pilastro. Un precedente tentativo era fallito nel 2016, con la bocciatura popolare dell’iniziativa AVSplus, che chiedeva un aumento delle rendite del...