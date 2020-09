Il coronavirus ha dato il colpo di grazia all’ultimo chemisier et chapelier tradizionale della Bahnhofstrasse di Zurigo. A fine agosto, dopo un’estate surreale che ha visto desolatamente deserta anche la via svizzera più ambita da tutti i turisti del mondo, il raffinato negozio di moda maschile Brunos fashion, che da più di ottant’anni serve l’alta borghesia zurighese e turisti scelti con cappelli classici, camicie e vestiti su misura, cravatte, papillons, pochettes, guanti e tutto ciò che faceva l’eleganza maschile prima dell’arrivo del cosiddetto casual, non ha retto agli affitti stratosferici e ha dovuto traslocare. L’addio alla Bahnhofstrasse sarà forse dovuto in parte a un cambiamento di stile che tocca anche banchieri, dirigenti d’azienda e in genere i ceti benestanti (di cappelli classici...