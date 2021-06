A differenza degli stadi di Euro 2020, Baku non sembra avere dei limiti di capacità. Okay, il viaggio è stato lungo, le scartoffie da riempire parecchie e l’inglese non sempre funziona. Ma al netto di questi piccoli contrattempi, la capitale dell’Azerbaigian è una scoperta affascinante. Che ci ricorda una melagrana, non a caso cucinata in molti piatti locali. Abbondante, vivace e prospera, la città che ospita la Nazionale è un frutto prezioso. Da cogliere e gustare senza troppi preconcetti. I semi, va da sé, sono parecchi. Così come i contrasti e le contraddizioni che distinguono questo angolo estremo del Continente. Per dire: il nucleo storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Un bene da tutelare, insomma. Mentre tutto intorno a Baku, Mar Caspio in primis, è un trivellare...