I robot sono in grado di ballare con un’agilità davvero inaspettata e chi nei giorni scorsi ha visto il video augurale di Boston Dynamics non se lo scorderà facilmente. I robot del giorno d’oggi non sono quindi per forza sempre «robotizzati», anzi sulle note di «Do you love me» ballano meglio di tanti umani, rigidi come manici di scopa. E a chi pensa che saper ballare sia cosa di poco conto basterà richiamare i «Ricordi» di Francesco Guicciardini, quando il grande storico si pente di essersi «fatto beffe da giovane del sapere ballare». Perché saper ballare da sempre apre qualche porta in più rispetto a chi sta seduto a «far da tappezzeria» e i moderni robot non mancheranno di approfittarsene. Se sanno ballare così bene, che cos’altro riusciranno a fare di altrettanto «umano» che ancora non...