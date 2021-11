Anche in Svizzera ci sono eserciti di persone pronte a fare affari con la mafia». Così ha scandito, all’USI, il Pubblico ministero Alessandra Cerreti. Analogo il monito espresso al Palacongressi dal Procuratore pubblico Nicola Gratteri. Quali i pericoli concreti? Traffico di stupefacenti? Ma già da decenni in Svizzera si punisce anche il finanziamento del traffico di stupefacenti, in base alle relative Convenzioni internazionali. Traffico d’armi? La Svizzera rimane un supermercato, specialmente per i Kalashnikov, spesso scoperti nelle mani della criminalità organizzata. Latitanti? Basta individuarne il nascondiglio e nulla si oppone alla loro estradizione. Riciclaggio? La difficoltà nella prevenzione sta proprio nel fatto che in Svizzera non ci sono «eserciti pronti a fare affari con la mafia»...