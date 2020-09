«Cari genitori, lasciate che i vostri bambini si tuffino nel mondo affascinante dell’informatica. Grazie a dei coach formati, vostra figlia e vostro figlio sperimenteranno in modo giocoso, durante una settimana in un campus ICT, quanto può essere attraente e coinvolgente il digitale. L’Associazione ICT campus si è data come obiettivo di cominciare a formare giovanissimi talenti nel campo informatico. Il nostro ICT Campus a Muttenz offre l’opportunità ideale per farlo». L’acronimo ICT sta per Informatica e tecnologia dell’informazione. E l’annuncio riprodotto qui sopra invita ragazzini dagli 8 ai 12 anni particolarmente interessati e/o dotati nel campo digitale a partecipare a corsi estivi gratuiti che hanno sempre più successo e coinvolgono anche alunni del secondo ciclo. L’associazione è in...