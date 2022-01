«Vota Antonio Tano, vota Antonio Tano». Facciamo nostra, cambiandola leggermente, la mitica gag di Totò. I più si chiederanno chi sia questo Antonio Tano. Diamo un aiutino: Rocco Antonio Tano. Niente? Eppure il suo «vero» nome, Rocco Siffredi, dovrebbe far accendere qualche lampadina. Il re del porno è infatti comparso per ben due volte nelle schede finite nell’urna di Montecitorio. Pare dunque che l’attore hard sia riuscito a convincere qualcuno, con la sua candidatura a presidente della Repubblica. Già, nei giorni scorsi Rocco Siffredi ha diffuso un video, in compagnia di tre avvenenti donzelle e un uomo con il camice bianco da dottore, in cui ironizzava: «Finalmente la politica non sembra essere più quella di una volta (...). Sette anni fa mi hanno votato, un voto, ma non potevo: non avevo...