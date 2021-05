La bega tra il PPD e il PLR per il rinnovo della seconda vicepresidenza del Gran Consiglio, con l’elezione sì di un’esponente popolare-democratica ma non di quella ufficialmente designata dal partito di Dadò, ha sicuramente una valenza istituzionale, su un terreno ancora avvelenato dalle scorie dell’alleanza finita male per le elezioni federali del 2019. Ma sono cose di Palazzo delle quali ai cittadini comuni non importa un fico secco. Non si sta infatti parlando delle soluzioni e del ruolo dell’ente pubblico per risolvere i problemi economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, bensì di tatticismi partitici che nulla hanno a che vedere con scelte politiche che giustificherebbero un confronto anche aspro. Quel confronto che ad esempio manca anche tra i due candidati alla sindacatura...