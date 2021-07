Non è quella «nebbia leggerissima tinta d’azzurro» tratteggiata da Giorgio Orelli che velava i castelli e che il poeta scrutava dedicandovi versi pregni di affetto. Sopra la Fortezza di Bellinzona stavolta si addensano nuvole che non promettono nulla di buono. Ad impensierire il Municipio non ci sono i sorpassi di spesa o altre vicende poco edificanti che hanno segnato la prima legislatura postaggregativa, bensì le finanze. Si dirà: lo stesso discorso vale, chi più chi meno, per buona parte dei Comuni ticinesi, che devono far fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Quel subdolo virus pesa come un macigno sulle casse. Indubbiamente è così, ma con una differenza sostanziale che inguaia ulteriormente la capitale: il fatto che, dopo un quadriennio tormentato, è improrogabile l’esigenza...