È successa anche questa: un prete ammonito in chiesa dalla polizia perché leggeva il Vangelo e distribuiva la comunione. L’avessimo scritta mesi fa, ci avrebbero mandati al diavolo. Ma nelle settimane del coronavirus il mondo va alla rovescia. Chi fa il suo lavoro rischia. Accadde a Bellinzona, domenica, in Collegiata: don Pierangelo Regazzi ha ricevuto l’ammonimento. Narrano le cronache che gli agenti della polizia comunale «lo hanno sorpreso mentre stava celebrando l’eucaristia». Eccesso di zelo in divisa? Soffiata di una sentinella? Sia come sia, la sorpresa dev’essere stata grande. Mai più ti aspetteresti un’incursione del potere statale in una preziosa parcella del regno di Dio. Stato contro Chiesa: secoli di storia si sono concentrati in un attimo irripetibile (così ha assicurato lo Stato...