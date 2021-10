Le finestre della nostra «casa italiana» (siamo una famiglia ellittica, anzi pluricentrica) si affacciano su un lago prealpino che il Bel Paese condivide con la Svizzera. Sotto si trova la piazzetta del paese, da poco arricchita di parcheggi e assoggettata, a partire dall’imbrunire, alla lacerante luce artificiale di un numero spropositato di lampioni. L’altra sera però per qualche (benedetto) motivo i lampioni non funzionavano e la piazzetta era immersa, non nell’oscurità, troppa grazia, giacché imperversavano le luci private, ma almeno nella penombra. Che sollievo per gli occhi e per la mente. Si poteva godere della luce della luna, sentirsi immersi in una poesia di Leopardi, e cantare come il pastore errante per l’Asia: «Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai, silenziosa luna...».

