Un rischioso esercizio di equilibrismo: è quello a cui è stato chiamato ieri, ancora una volta, il Consiglio federale, che da un anno a questa parte è confrontato con la crisi sanitaria ed economica legata alla COVID-19 e con il compito di elaborare strategie per fronteggiarla senza soccombervi. Riaprire «tout court» l’intera società è, ad oggi, un’ipotesi oggettivamente impraticabile – e non solo in Svizzera – per lo meno fino a quando gran parte della popolazione non sarà immunizzata. E ieri Berna lo ha fatto capire senza se e senza ma annunciando aperture rigorosamente graduali: le decisioni definitive in tal senso verranno prese solo la prossima settimana, dopo la consultazione con i Cantoni, ma si intuisce che non potranno esserci troppe variazioni sul tema. Lo scopo dell’allentamento...