Berna prova finalmente ad accelerare sui vaccini, consapevole che una nazione come la Svizzera, con le sue efficienze e le sue peculiarità, non può permettersi di essere prima fra le ultime o ultima delle prime. Un rischio concreto: le esitazioni nella fase di approvvigionamento hanno infatti, sin qui, condizionato la campagna vaccinale e di conseguenza la nostra vita, tanto che non siamo ancora riusciti a mettere al sicuro le fasce più vulnerabili della popolazione. L’obiettivo dichiarato è di riuscirci entro il prossimo 20 aprile e, come dire, il vento sembra favorevole. Resta tuttavia un ritardo inspiegabile per un Paese che vive di eccellenze, che vede nella propria industria farmaceutica il ruolo di locomotiva delle esportazioni e che da sempre brilla per la qualità del suo sistema sanitario;...