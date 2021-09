Due stramiliardari ed un miliardario hanno una fissa comune, quella di andare nello spazio per vedere da lì il mondo. Due di loro ce l’hanno già fatta. Secondo un filosofo greco citato dal fisico Carlo Rovelli: vedere la terra galleggiare nello spazio appoggiata al nulla.

Ognuno ha i suoi gusti. Io trovo la vista sul golfo di Lugano dalle pendici del Brè molto bella, e con pochi franchi, prendendo la funicolare, dalla cima il panorama è veramente incantevole. Ho avuto la fortuna di viaggiare parecchio e ritengo che il mondo è pieno di luoghi affascinanti.

Bezos, quello dell’Amazon per intenderci, rimesso i piedi su terra, ha ringraziato tutti i suoi collaboratori che con il loro lavoro gli hanno permesso la spesa non modica del viaggio. Frase per me infelice, perché, se fossi un impiegato Amazon,...