Dopo un po’ di resistenza alle molteplici pressioni internazionali, il presidente Biden sembra favorevole a sospendere i brevetti per i vaccini a RNA messaggero, al fine di facilitarne la produzione nei Paesi meno sviluppati. I commentatori illuminati gioiscono alla notizia, ricordando il precedente delle medicine per il trattamento dell’AIDS.

Le ovvie differenze tra i due casi fanno presagire che questa decisione di Biden avrà conseguenze molto negative, ma il coro dei mezzi di comunicazione ignora alcuni fatti che citava fino alla scorsa settimana. Fabbricare questi vaccini è un procedimento molto complesso. La Svizzera, che non ha difficoltà a pagare per i brevetti ed è ai primi posti nel mondo per la produzione del principio attivo di questi vaccini, trova difficoltà ad ampliare la sua...