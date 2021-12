Non sarà un sereno Natale quello che attende il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La nuova fiammata di contagi da coronavirus dovuti alla variante Omicron rimette a dura prova le strutture sanitarie del Paese, mentre l’inflazione galoppa e si va verso un aumento dei tassi di interesse che potrebbe mettere a rischio la ripresa economica. E come se ciò non bastasse, negli scorsi giorni il senatore democratico Joe Manchin ha bocciato il piano del presidente da quasi 2.000 miliardi di dollari, volto a rivoluzionare il sistema del welfare americano e a combattere il cambiamento climatico. Di questo passo sarà difficile che la popolarità di Biden torni a riprendere quota dopo essere scesa ben al di sotto del 50 per cento. Ma se sul fronte interno per l’inquilino della Casa Bianca non tira...