L’accoppiata sovranità politica-apertura economica ha ricevuto in Svizzera una rilevante conferma con il voto che ha respinto a larga maggioranza l’iniziativa contro la libera circolazione. Si è trattato di un atto di saggezza, anche dal punto di vista economico. La Svizzera resta pienamente sovrana sul versante politico e al tempo stesso aperta sul versante economico. È una formula che ha alle latitudini elvetiche un bilanciamento originale e pragmatico, che dà molti più vantaggi che svantaggi. Alla prova dei fatti, non ci sono ragioni sufficienti per abbandonarla. L’apertura economica è uno dei pilastri principali del sistema Paese, insieme alla stabilità politica democratica e federalista, alla coesione sociale, al rigore nella gestione dei conti pubblici. L’esperienza concreta ci dice...