Senza la libera circolazione delle persone il Ticino che lavora non avrebbe avuto in questi quasi vent’anni i problemi che ha avuto, accanto ai benefici di cui ha goduto? Rispondere ad una domanda così fa correre il rischio delle speculazioni indimostrabili. Ma la tesi è sostenuta da chi ha lanciato l’iniziativa dell’UDC per la disdetta dell’accordo ed è condivisa, in buona fede, da molti cittadini che nel nostro cantone sono propensi a votare sì. È una tesi che non ci ha mai convinti e che ci convince ancor meno alla luce dell’evoluzione economica recente di qua e di là del confine.

Siamo ben coscienti che in Ticino l’iniziativa prevarrà: il nostro cantone ha sempre votato contro i Bilaterali, per principio, anche prima che entrassero in vigore. Un no al sud delle Alpi il 27 settembre sarebbe...