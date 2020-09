L’eventuale disdetta della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i paesi dell’UE ci dà una sola certezza in un mare di incertezze. La certezza è la decadenza automatica di tutti i sette Accordi bilaterali stipulati nel 1999. Il mare delle incertezze è quello delle conseguenze economiche e delle difficoltà che come Stato non appartenente all’Unione europea dovremmo affrontare nei rapporti con gli altri Stati. Vediamo di affrontare i due punti separatamente.

La certezza. È comprensibile che davanti alla prospettiva di un no popolare all’iniziativa contro la libera circolazione il partito promotore, l’Unione democratica di centro, per recuperare consensi giochi la carta dell’ambiguità. L’ambiguità era stata del resto la carta vincente della precedente iniziativa popolare, quella accettata...