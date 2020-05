Per qualcuno è il Messia, per altri il Signore delle tenebre. Bill Gates divide gli animi perché è un uomo eccezionale. Per quanta ammirazione o invidia si possano provare per il suo ingegno, gli investimenti filantropici e la capacità di accumulare miliardi, il co-fondatore di Microsoft resta un semplice mortale. Non ha il fisico da Unto del Signore, ma un po’ gli somiglia. Non perché diffonda dottrine religiose particolari (per quanto ne sappiamo non lo fa) ma perché predica convintamente il mondo che ci attende e che verrà. Condizionandoci.

A dispetto di quell’aria da nerd timido e bonario, in lui c’è una caratteristica irresistibile che lo colloca dentro una specie di cono di luce nel quale viene percepito come un’entità superiore: è uno che profetizza. Nella sfera di cristallo del proprio...