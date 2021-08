Ricordare qualcuno che tutti hanno conosciuto è una cosa più delicata che difficile. Presente e passato prossimo si intersecano, si toccano e talvolta si integrano, lasciando nella rievocazione la precedenza ai fatti più salienti. Come ogni anno, a parte quello scorso, sono intento a preparare il Convegno del Circolo Culturale Nuova Antologia e ne ho parlato con lui, che ne faceva parte e per la sua dedizione alle nostre attività gli era stata attribuita la Medaglia Vieusseux della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Aveva partecipato in prima persona a quasi tutti i convegni, con l’introduzione o un intervento personale. Le personalità che vi avevano partecipato lo avevano sempre apprezzato per concretezza e lucidità sugli argomenti proposti. Aveva in sé lo spirito di Giovan Pietro Vieusseux,...