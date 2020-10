La Francia è nei guai. E non ci riferiamo solo all’emergenza sanitaria, ma (anche) al braccio di ferro fra Lega calcio e Mediapro, il nuovo partner televisivo della Ligue 1. Un affare, dicevano gli esperti tempo fa, che avrebbe salvato capra, cavoli e soprattutto permesso ai club transalpini di entrare in una nuova dimensione. Già, mai era stato siglato un accordo così remunerativo: 814 milioni di euro all’anno fra il 2020 e il 2024, secondo «l’Équipe». Tutto molto bello, se non fosse che il colosso mediatico spagnolo – visto l’incedere della pandemia – ha deciso dapprima di bloccare il pagamento della seconda rata (172 milioni) e, in seguito, di rivedere al ribasso il citato accordo. Anche no, ha risposto la Lega. Piccatissima, al punto da mettere in mora Mediapro e minacciare la rottura del...