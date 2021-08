Joe Mansueto e Jimmy Malone non hanno in comune solo le iniziali. Siamo a Chicago, terra di imprenditori ma anche di grandi film. Gli intoccabili, già. Il capolavoro di Brian De Palma si snoda attorno a un quesito. Vitale. Un quesito che - a consuntivo della sua intronizzazione - ci sentiamo di girare al neoproprietario del FC Lugano. Dispensando così dalla risposta l’agente del tesoro Eliot Ness. A lui, il saggio poliziotto irlandese interpretato da Sean Connery chiedeva: «Cosa sei disposto a fare?». Sì, Mr Mansueto, «cos’è disposto a fare?».

La domanda non vuole mettere in dubbio i mezzi (solidissimi), le capacità (profilate) e le intenzioni (suvvia non solo legate al calcio svizzero) del miliardario di origini campane. Ma, come nella pellicola del 1987, richiamarlo in qualche modo alle sue...