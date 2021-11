Per alcune squadre, a dire il vero la maggior parte, è iniziato il periodo del letargo. Tanto agognato e pure meritato. Una stagione iniziata con il caldo estivo e finita con il freddo autunnale, fatto di allenamenti con i giocatori coperti di tutto punto, così da non prendersi un raffreddore. Di questi tempi è meglio non presentarsi al lavoro con il naso che cola. Il bicchiere, dopo questo primo scorcio, è mezzo pieno o mezzo vuoto? Direi mezzo pieno e qualcosa di più. I campionati erano cominciati con il ricordo di quello che era stato qualche mese fa. Partite, stop e ancora pause forzate. Le stagioni si erano poi chiuse, ma in modo raffazzonato, proprio perché in un modo o in un altro bisognava mettere un punto. Lo spauracchio corona virus c’è ancora, purtroppo, ma non trova terreno fertile...