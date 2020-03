Asia mi ha detto che la sua estetista le ha raccontato che al suo paese oltre confine s’è scatenata la caccia non solo alle mascherine, ai disinfettanti e ai pacchi di pasta, ma anche ai metri, così da poter misurare la cosiddetta distanza sociale fra le persone (un metro raccomandato in Italia, due in Svizzera) che abbiamo imparato a conoscere per proteggerci dal coronavirus. Se non fosse che la fonte di Asia è fededegna, avrei pensato a una delle tante fake news sull’argomento: non siamo più in grado di avere il senso di così minime misure se non attrezzati di apposito strumento? Il coronavirus è pericoloso di suo, ma diventa letale se abbinato a patologie pregresse legate all’afflosciamento delle capacità cognitive. Non aiutano, poi, i deliri grevi di isterici buffoni come il popolare critico...