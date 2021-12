Non stupitevi se l’augurio vi arriva da un agnostico, rispettoso di chi ha fede, ma lontano da fedi e riti ecclesiastici. Sono per contro un convinto assertore dei valori e dei successi della civiltà europea.

La Grecia le ha dato la filosofia, ha insegnato a convincere con la retorica, formulato i primi testi di storia con Tucidide e illustrato le tragicità dell’esistenza con Sofocle. I romani hanno aggiunto leggi, giurisprudenza e l’arte dell’amministrazione.

Non so se il giorno 25 del mese di dicembre sia effettivamente la data di nascita di Gesù Cristo e non considero determinanti dispute teologiche tra i rappresentanti della religione nel corso dei secoli. Ciò che nessuno può negare è che è affiorato a quel tempo sul palco della Storia il concetto dell’uguale dignità di tutti gli esseri...