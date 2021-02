Quando andavo alle scuole elementari, se la maestra doveva assentarsi dall’aula chiamava alla lavagna il «capoclasse» (temo non democraticamente eletto bensì autoritariamente nominato) incaricandolo di scrivere col gesso sulla lavagna, divisa in due da una riga verticale, i nomi dei bambini disciplinati, i «buoni», e di quelli che disturbavano, i «cattivi». Ci avrebbe pensato poi lei ad assegnare rimproveri e encomi. Conservo ancora un disegno che testimonia di una pratica oggi immagino severamente proscritta dalle direttive didattico-pedagogiche, ma allora ampiamente in uso. E che testimoniava comunque di un modo di pensare ancora oggi diffuso, benché la pratica si sia estinta, ovvero il pensare che si sia buoni o cattivi. E al di là di questo, l’arrivare ad affermare che in realtà, alla fine,...