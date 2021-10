La Confederazione non vuole lasciare nulla di intentato nella lotta per il contenimento della pandemia: quella pianificata da Berna è ormai una vera e propria offensiva nei confronti degli indecisi del vaccino e negli ultimi giorni ha segnato un’altra tappa importante con l’acquisizione di centocinquantamila dosi di Johnson&Johnson. Una mossa che potrebbe convincere quegli scettici che, per varie ragioni, attendevano un preparato più «tradizionale» degli altri due attualmente disponibili. E sempre a proposito della campagna vaccinale, ieri il Consiglio federale ha comunicato una notizia a dir poco sorprendente: a chi convince un non vaccinato a farsi immunizzare, non importa con quale tipo di preparato, verrà elargito un buono di 50 franchi come compenso. Una misura, questa, che stride non...