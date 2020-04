La risposta economica alla pandemia del coronavirus è ormai chiara: banche centrali e governi non solo dei Paesi di vecchia industrializzazione stanno fornendo le risorse finanziarie per superare questa fase di emergenza. Sebbene le somme messe a disposizione finora siano impressionanti, è molto probabile che si rivelino insufficienti. Non si può nemmeno ipotizzare quali politiche e quanti mezzi finanziari saranno necessari per rilanciare un’economia mondiale che sta già cadendo in una profonda recessione, con un forte aumento della disoccupazione e con interi rami economici sull’orlo del baratro a causa della chiusura delle attività, come le compagnie aeree, il turismo, la ristorazione.

Ma già oggi alcune considerazioni possono essere fatte. La distinzione tra gli interventi di politica monetaria...