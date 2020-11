Seppur molto meno pesante di quello che fu in vigore nella scorsa primavera, il nuovo periodo di confinamento (chiamato in Italia lockdown a causa dell’attuale smania per l’inglese), iniziato il 6 novembre scorso, sta facendo riemergere nella società italiana quel «trauma collettivo» che sembrava stesse per svanire. Con tale espressione - che si deve a Eugenio Borgna, noto studioso e primario emerito di psichiatria dell’Ospedale maggiore di Novara - s’intendono non tanto le conseguenze dirette della pandemia, quanto i suoi riflessi sull’equilibrio psicologico e mentale della popolazione nel suo insieme. «Le settimane in cui siamo stati in isolamento - scrive Borgna - possono esserci state di aiuto a conoscere meglio la nostra vita interiore, i suoi limiti e i suoi confini, le nostre fragilità...