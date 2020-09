Per fortuna la settimana volge al termine. Pensavo che questo clima ancora estivo potesse regalarci traversate piacevoli con il nostro carico di «Barbera fatto col mulo» e invece ho dovuto sopportare per intere giornate il brontolio recriminatorio di Asia. Ha ragione lo scapigliato dottor Christian Garzoni, una delle icone dell’infodemia alla ticinese, secondo cui è ora di rendere la gente più positiva, smettendola di bombardarla quotidianamente con i dati sui contagi da coronavirus. D’accordo, Asia s’è subito incavolata perché non ha potuto fare gli ultimi bagni nel lago per via delle alghe tossiche. Sì, è un peccato ed è una porcheria che sozza anche lo scafo in mogano del battellino, ma avremmo almeno potuto goderci la brezza del Ceresio. No, nemmeno quello, perché nell’aria ci sono le particelle...