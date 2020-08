Non c’è dubbio che una delle conseguenze della società industriale è stata l’invenzione dell’estate. Una sorta di rappresentazione teatrale che per la gran parte della popolazione andava in scena nel mese di agosto, quando le fabbriche si fermavano, i cancelli chiudevano e, da quel momento, prendeva forma una nuova cosa, sconosciuta, o quasi del tutto sconosciuta: il tempo libero. Non valeva solo per le fabbriche, ma anche per gli impiegati, per i lavoratori dipendenti che in quei giorni, in quelle settimane, da due a tre in media, erano pagati ugualmente (cosa non scontata) e potevano andare in vacanza. La vacanza è proprio dal neutro plurale latino vacantia, sostantivato di vacans-antis. In pratica: rimanere vacante. Lentamente quell’essere vacanti si è riempito di sogni, di ricordi, di...