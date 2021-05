Quando il saggio indica il cielo con un dito, lo stolto guarda il dito. Questo antico proverbio cinese mi sembra attagliarsi a una bella notizia di questi giorni, che tuttavia è stata accolta come una disgrazia nella Svizzera francese, segnatamente a Ginevra. La notizia è importante. L’astrofisico Didier Quéloz - che nel 2013 aveva accettato una cattedra a Cambrigde e nel 2019 ha vinto il premio Nobel per aver scoperto un primo pianeta fuori del nostro sistema solare - ha deciso di tornare in Svizzera, a Zurigo. Il Politecnico gli mette a disposizione le infrastrutture e i finanziamenti necessari per realizzare il suo sogno di sempre: vi dirigerà un centro per gli studi sull’inizio della vita nel cosmo, centro che intende diventare un punto di riferimento mondiale della ricerca in questo campo...